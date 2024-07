Mortal Kombat- og Injustice-utvikler rammet av permitteringer

HQ

Akkurat når du tror du ikke har hørt om flere permitteringer som påvirker spillindustrien på en stund, kommer en ny runde. Denne gangen er det NetherRealm Studios, skaperen av Mortal Kombat og Injustice, som må redusere antall ansatte, med et rapportert omtrentlig 50 individer.

Insider Gaming bemerker at det er hele mobilteamet som blir sagt opp, og at dette ble bekreftet av forskjellige innlegg som dukket opp på LinkedIn fra medlemmer av dette teamet som avslørte at deres ansettelse hos NetherRealm har blitt avsluttet.

Verken NetherRealm eller morselskapet Warner Bros. Games har kommentert disse permitteringene ennå, men dette vil sannsynligvis bety at mobilspillet Mortal Kombat står i fare for å bli lagt ned. Det er uklart om noen av resten av NetherRealm-teamene har blitt berørt.

Disse permitteringene katapulterer også de totale årlige permitteringene i videospillindustrien i år til nesten 11,000 2023 mennesker, noe som er langt høyere enn hele XNUMX til slutt klokket, og vi har fortsatt over fem måneder igjen i året.