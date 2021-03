Du ser på Annonser

Planen var egentlig at Simon McQuoid sin lovende Mortal Kombat-film skulle ha premiere den 16. april, men som mange andre ting har dette nå blitt endret. Heldigvis ikke mye da.

For etter et par timer med rykter bekrefter Warner Bros. nå at Mortal Kombat har blitt utsatt en uke, noe som betyr at den nå kommer den 23. april i stedet.