Mortal Kombat-filmen får oppfølger

HQ

Selv om jeg er langt fra den eneste som synes at Mortal Kombat-filmen fra i fjor bare er ok var tydelig at Warner Bros. og New Line hadde store planer for Netherrealm sitt kule univers. Første del av planen blir visst en realitet i alle fall.

Deadline avslører at en oppfølger til Mortal Kombat er på vei. Denne gangen er det Jeremy Slater (The Umbrella Academy, The Exorcist-serien og kommende Moon Knight) som har blitt hyret inn til å skrive historien og manuset, men utenom det vites ikke stort om prosjektet.