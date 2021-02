Mortal Kombat-filmen ser faktisk kul ut i sin første trailer

Du ser på Annonser

I går annonserte Warner Bros. at vi ville få den første traileren fra Mortal Kombat-filmen i dag med noen relativt kule bilder av en rekke velkjente figurer. Personlig har jeg vært forhåpningsfull men skeptisk til filmen siden slik vold ofte ender opp med å se dårlig ut i live-action, men ikke nå lenger.

Dagens trailer byr Lui Kang, Sub Zero, Goro, Raiden, Mileena, Scorpion, Sonja Blade, Noob Saibot, Reptile, Shang Tsung, Jax og mange fler i både kostyme og i noen tilfeller blodige kamper. Faktisk får vi også se at filmen tar seg noen kreative friheter hva historien angår, så det skal bli gøy å se hva annet vi har i vente den 16. april.