Mortal Kombat-skaperen elsket virkelig ukens The Last of Us-episode

HQ

Episode 7: Left Behind av The Last of Us kom på HBO Max i går, og vi likte episoden som hjalp oss med å forstå Ellie bedre og lærte oss også mer om bakgrunnshistorien hennes.

En annen person som også liker episoden veldig godt er Ed Boon. Han er den berømte medskaperen av Mortal Kombat, og er faktisk fortsatt regissør for franchisen mer enn 30 år senere. Hvis du har sett episoden vet du sikkert hvorfor han var så begeistret (foruten at den var strålende). Her tweeten han delte om dette for et par timer siden.

Likte du den siste The Last of Us-episoden, og hva syntes du om Mortal Kombat II-segmentet?