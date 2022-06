Mortal Kombat-stemmeskuespiller teaser nytt spill i serien

I starten av måneden annonserte Netherrealm at Mortal Kombat 11 legges til side for å fokusere på studioets neste spill, men det er ingen tvil om at både utviklerner og...

Mortal Kombat 11 legges til side for å fokusere på nytt spill

den 2 juli 2021 klokken 21:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Etter at Netherrealm Studios gikk over til Warner Bros. for elleve år siden har studioet i all hovedsak vekslet på å gi oss Mortal Kombat- og Injustice-spill hvert andre...