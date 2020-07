Mortal Shell får åpen beta etter enorm etterspørsel

Du ser på Annonser

Med inspirasjonskilder som Dark Souls og Bloodborne er det ikke rart mange har vært meget ivrige på å få være med i Mortal Shell sin lukkede beta de siste dagene. Faktisk har både streamene og kodeutdelingen vært så populær at utviklerne i Cold Symmetry nå har gjort noe meget hyggelig.

Da har nemlig åpnet betaen for alle på Google">Epic Games Store.</a> Dermed er det bare å hoppe inn for å se om Mortal Shell faktisk er mer utfordrende enn From Software sine spill, og eventuelt gi tilbakemeldinger på dette slik at utviklerne kan gjøre forbedringer før lansering.