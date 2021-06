Mortal Shell får sin første utvidelse denne sommeren

Mortal Shell har på kort tid blitt en favoritt blant mange når det kommer til Soulslikes, og i sommer vil det få sin første DLC. Utvidelsen heter Virtuous Cycle, og ut i fra den 46 sekunder lange teaseren å dømme, ser det ut til at et nytt område legges til, samt en ny karakterklasse. Ingen konkrete detaljer ble avslørt i videoen, men våpenet som vises er spesielt interessant ettersom det virker å være ei øks med flere bruksområder, da den kan deles opp i to kataner i kampens hete.

Teaseren for Virtous Cycle avslører også tilsynelatende en annen interessant detalj. I slutten av traileren ble nemlig Steam oppført blant spillets plattformer. Mortal Shell ble sluppet eksklusivt på Epic Games Store i 2020, og det ser altså ut til at eksklusivitetsperioden snart er over.