Xbox Game Studios hadde altså et par kule ting på lur til oss i går, men Microsoft sparte litt til i dag også. Nå som vi er over halvveis i november har selskapet nemlig avslørt hvilke spill som skal komme til Xbox Game Pass de neste fjorten dagene, og her er det spesielt My Friend Pedro (igjen), Mortal Shell og Evil Genius 2 som utmerker seg for min del. Hva med deg?



Dead Space på Cloud i dag



Dragon Age: Origins på Cloud i dag



Next Space Rebels på Cloud, konsollene og PC den 17. november



Exo One på Cloud, konsollene og PC den 18. november



Fae Tactics på Cloud, konsollene og PC den 18. november



My Friend Pedro på Cloud, konsollene og PC den 18. november



Undungeon på Cloud, konsollene og PC den 18. november



Deeeer Simulator på Cloud, konsollene og PC den 23. november



Mortal Shell på Cloud, konsollene og PC den 23. november



Evil Genius 2: World Domination på Cloud, konsollene og PC den 30. november



Som vanlig er det også inkludert noen skuffende nyheter sammen med de gode, for i kjent stil har vi også fått en liste over spill som fjernes fra Xbox Game Pass snart: