Mortal Shell slippes på PS5 og Xbox Series neste uke

Du ser på Annonser

Cold Symmetry sitt Souls-lignende spill overrasket de fleste positivt i fjor, så det var godt å høre at de jobbet med en forbedret utgave til de nyeste konsollene også. I kjent stil har de bestemt seg for å avsløre lanseringsdatoen kort tid i forveien.

Den nyeste Mortal Shell-traileren avslører at Mortal Shell: Enhanced Edition lanseres på PlayStation 5 og Xbox Series den 4. mars, og de av oss som allerede eier spillet på PS4 eller Xbox One får oppgraderingen gratis. Hva selve oppgraderingene angår kan vi se frem til bedre teksturer, 4K og 60 bilder i sekundet (30 på Series S) og DualSense-støtte på PS5. Du får en indikasjon på hvilken forskjell dette utgjør i traileren under.