Mortal Shell tar opp kampen mot Dark Souls i høst

Etter From Softwares suksess med Dark Souls-serien har både små og store studioer prøvd lykken med lignende, men få klarer det like bra. Mortal Shell virker å ha en sjanse.

Et helt nytt studio kalt Cold Symmetry har nemlig gitt oss en meget spennende trailer for sitt første prosjekt, og inspirasjonen fra Souls-spillene er ikke til å ta feil av. Det som gjør det ekstra interessant er at de femten utviklerne slenger på litt kreativitet med det som ser ut som et mer spennende magisystem, et mer komplekst kampsystem og en interessant presentasjon.

En av måtene kampsystemet virker mer lovende på henger tilsynelatende sammen med gjenopplivingen etter å ha dødd. Shell-delen av navnet kommer av at vi i utgangspunktet er den nakne skapningen i traileren, men vi kan overta kroppene til døde som finnes i verdenen. Disse kan sees på som helter med ganske forskjellige ferdigheter, våpen og lignende. Jo mer tid du bruker med hver enkelt, jo bedre vil de bli, og dermed kunne oppdage nye ferdigheter og spesielle egenskaper. Våpnene vil visst også kunne oppgraderes, så det kan virke som en kul blanding av Dark Souls, Lords of the Fallen og kanskje et snev av The Surge. Betrakt meg som interessert, spesielt siden planen er å slippe det til PC, PlayStation 4 og Xbox One allerede i høst.