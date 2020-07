Du ser på Annonser

Cold Symmetry utga nylig en beta av det Souls-inspirerte Mortal Shell på PC via Epic Games Store.

Nå har utvikleren løftet sløret for hvor mange spillere betaen klarte å lokke til seg, og det er et ganske imponerende tall, må vi si. I et innlegg på Twitter takker Cold Symmetry de 350.000+ spillerne som deltok, samt de 5 millioner seerne som har fulgt med på streamer av betaen via Twitch og YouTube.

Gleder du deg til å spille Mortal Shell senere i år?