Mosaic lansert på Switch og Xbox One sammen med ny trailer

Krillbite Studio slapp i fjor sitt kritikerroste Mosaic til Apple Arcade og PC, og nå får enda flere muligheten til å ta del i det spesielle eventyret. Det har nemlig blitt lansert på Switch og Xbox One, og de har også sluppet en ny trailer for å markere dette.

Spillet gir et dystert bilde av en deprimert manns hverdag, og Mosaic utforsker i følge pressemeldingen "urban isolation and our warped relationship with modern tech inspired by the monotony of our daily routines and distractions".

Det er en reise inn i mørket, og man føler seg hele tiden som en liten, meningsløs sak i et mye større maskineri.

Høres Mosaic ut som noe for deg?