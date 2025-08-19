HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij dukket opp i Washington iført en skreddersydd svart dress med en subtil sliss i ryggen, en liten forandring fra den militære stilen han har foretrukket siden krigen begynte.

Dressen, designet av Viktor Anisimov, var ment å formidle en følelse av sivil ro ved siden av hans presidentielle autoritet. Valget høstet lovord under samtalene med USAs president Donald Trump, noe som står i kontrast til tidligere offentlig kritikk av hans garderobe.

Anisimov, som tidvis har styrt Zelenskijs stil siden hans tidlige komediedager, la vekt på verdighet fremfor moteuttrykk. Den oppdaterte stilen er i tråd med opptredener ved internasjonale arrangementer tidligere i år, og har i det stille styrket Ukrainas diplomatiske image.

"Dette er vårt håp om fred", sier Anisimov til Reuters om justeringen. "Vi tror at hvis vi legger til noe subtilt i dette bildet, noe fra sivile klær til uniformen hans, så vil det være som en lykkeamulett."

