Møt Gabe Chen i den seneste Life is Strange: True Colors-traileren

Deck Nine Games har sluppet en ny trailer for deres kommende eventyrspill Life is Strange: True Colors, og denne gangen ligger fokus på hovedpersonen Alex' eldre bror Gabe Chen. Alex ser opp til Gabe og han er en av hovedgrunnene til at hun reiser til Haven Springs. Som vi også vet fra tidligere trailere er det hans mystiske død Alex prøver å komme til bunns i.

Gabe fremstilles som en enkel mann, og selv om han og Alex har vært fra hverandre i åtte år, er det fortsatt et sterkt søskenbond mellom dem. Life is Strange: True Colors lanseres den 10. september til PC, PlayStation 4 og 5, Stadia, Xbox One og Xbox Series. Det ser ut til å by på mange mysterier og oppslukende drama.