Møt horder av undervannsfiender i FPS-spillet Abyssus

Som en del av PC Gaming Show som fortsatt pågår, har utvikleren DoubleMoose (som består av tidligere Coffee Stain -utviklere) nettopp løftet gardinen på Abyssus. Dette er et førstepersons skytespill som tar spillerne dypt ned i havet for å møte horder av undervannsfiender som bebor en eldgammel og sunken by.

Ideen med Abyssus er å overleve og oppdage hemmeligheter i et forsøk på å utvikle en metode for å unnslippe, selv om dette er mye lettere sagt enn gjort, ettersom sjefer og ekstra utfordringer vil gjøre livet til spilleren litt vanskeligere.

Nærmere bestemt blir vi fortalt: "Etter at en kraftig elektromagnetisk kilde blir funnet på havbunnen, blir Brinehunters sendt ut for å gjennomsøke havbunnen i en ubåt for å finne kilden, helt til de kommer til en eldgammel, sunken by. Utforsk ruinene av denne glemte sivilisasjonen for å oppdage dens hemmeligheter mens du kjemper deg gjennom korrupte horder av fiender med våpen laget av eldgammel teknologi som gir responsiv tilbakemelding, slik at hvert skudd føles presist og virkningsfullt."

Selv om Abyssus nettopp har blitt avslørt, kan du se noen bilder av spillet nedenfor i forkant av lanseringen på PC i 2025. For de som er ivrige etter å hoppe inn litt tidligere, vil Abyssus også være vertskap for forskjellige alfa-helger fra og med 6. desember, der fansen kan hoppe inn og deretter dele noen tilbakemeldinger om opplevelsen. Datoene for alfaene kan også sees nedenfor.