Møt Kronprinsfamilien i Minecraft på julaften

Både i fjor og i år opplevde guttene i Skogliv stor suksess da de inviterte folk til å gå i 17. mai-tog i Minecraft, og de har sannelig bestemt seg for å feire jul med stil også.

Trioen avslører nemlig at Kronprinsfamilien har takket ja til å være med på en spesiell julefeiring i Minecraft også siden de likte begivenhetene på 17. mai. Nærmere bestemt vil Håkon, Mette-Marit, Ingrid Alexandra og Sverre Magnus representeres med avatarer mens de holder en tale og ønsker god jul den 24. desember.

Et nytt glimrende initiativ fra guttene som jeg tror kommer godt med i en høytid mange har det litt tungt i, særlig under pandemien, så jeg håper mange stikker innom for en hyggelig sammenkomst både før, under og etter talen (via chatten) som starter klokken 10 på julaften.