Møt Warhammer 40.000s verste veggedyr i ny Space Marine II-trailer

HQ

Warhammer 40,000 er kanskje det ene superpopulære sci-fi-universet som absolutt ingen fans ønsker å leve i. Det er fullt av ting som vil drepe deg, fra store, grønne romorker til din egen regjering. Det verste av alt er de xenomorf-lignende tyranidene som ikke ønsker å gjøre annet enn å spise livsblodet til alle planeter de kommer over.

I Warhammer 40,000: Space Marine II kommer de alltid mot deg i store mengder, i så store svermer at du i traileren nedenfor kan se at kameraet nesten mister Titus av syne. Selv om de fleste tyranidene du møter, kan nedkjempes med en kule eller et sverdhugg, finnes det tøffere fiender der ute i svermene som kan gjøre mer motstand.

Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hvordan du ville forsøkt å håndtere en Tyranid-sverm. Sjansen er stor for at ikke mange av oss ville holdt ut lenge. Vi har tross alt ikke power armour.