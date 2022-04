Motion capture-innspillingen for Marvel's Wolverine starter snart

HQ

I fjor introduserte Insomniac og Sony en ny Marvel-basert tittel i form av Marvel's Wolverine, et spill som burde være mer voksent og voldelig enn for eksempel Spider-Man. På det tidspunktet påpekte imidlertid studioet at spillet var i et ganske tidlig utviklingsstadium. Via Twitter har Mike Yosh, som er lead animator på prosjektet, lagt ut et bilde av et tomt studio og skrevet følgende:

"So peaceful and quiet, ....it will not be like this for long"

Men det tar nok en stund ennå før vi får se spillet i akjsjon. Du kan se den første teaseren nedenfor.