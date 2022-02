Moto Roader MC byr på fartsfylt retroracing i lanseringstraileren

Ratalaika Games har en hyggelig overraskelse for fans av klassiske retro-racingspill. De lanserer nemlig Moto Roader MC på PlayStation, Switch og Xbox den 25. februar og har nå sluppet lanseringstraileren samt et par skjermbilder.

Moto Roader MC ble opprinnelig utgitt i 1992, så det her er altså et 30 år gammelt stykke spillhistorie. Her er hva du kan forvente ifølge pressemeldingen:

• Classic legacy title

• Choose from multiple cars and drivers

• Numerous race tracks

• Multiple game modes including bumper car challenges

• Up to 4 player (up to 5 on Switch) local coop