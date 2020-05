Årets MotoGP er her. Flere av nyhetene blir garantert godt mottatt blant den inngrodde fansen, men er det en fare for at det blir litt mye for nye spillere? Det er vanskelig å si noe i mot at Milestone år etter år lager bra MotoGP-spill. De er kanskje ikke helt i toppklassen, men det er mye å like for en motorsportfan. I år har de lagt til elementer som gjør følelsen av å kjøre motorsykkel enda bedre. Et nytt fokus på håndtering av dekk og bremser under løpet er akkurat hva det høres ut som. Kjører du som en galing og bremser altfor hardt inn i hver sving vil det slite ut både dekk og bremser som igjen gjør at de ikke fungerer like godt. Ingen vil vel kjøre rundt på utslitte dekk og oppbrukte bremser? Selv om dette kanskje ikke virker som en kjempestor nyhet er du, akkurat som de førerne i virkeligheten, nødt til å ta ideallinjen, og ikke bare kjøre med klampen i bånn. Depotstopp og dekkbytte kaster bort mye tid og plasseringer. Skader forekommer også i både kosmetisk og mekanisk form. Enkelte tar lengre tid enn andre å reparere.

MotoGP 20 ser generelt bra ut, men det er ikke uten problem.

Og når vi snakker om ideallinjen. Det tar litt tid å venne seg til kontrollene om du er helt ny. Motorsykkelen vil ikke nødvendigvis svinge slik du ønsker, og du må ha nøyaktig kontroll på hvor mye tomlene dine rører på analogspaken. Faktum er at det kommer til å bli en utfordring allerede på det enkleste nivået dersom du ikke har prøvd spillserien tidligere. Du slipper riktignok litt lettere unna om du ikke følger ideallinjen like nøye, men du kommer ikke til å lære deg noe, og om du høyner vanskelighetsgraden i ettertid blir du liggende langt bak de andre. Er du helt fersk anbefaler jeg at du slår av alle hjelpemidler fra starten av og heller lærer deg å svinge og bremse. Du kan nok fort bli knust av konkurrentene i starten, men det er allikevel den beste måten å lære på. I likhet med noen bilspill fungerer i tillegg hjelpemidlene på en finurlig måte som gjør at du faktisk kjører saktere med de aktivert. Utfordringen slik jeg ser det er at spillet kan være for vanskelig for nykommere som da velger den letteste vanskelighetsgraden eller bare gir opp.

Blant nyhetene finner vi også et nytt lyssystem, ny asfalt og en ny mekanikk for å endre på fører og motorsykkel i alle former og farger. Du kan også endre hele teamet for å gi disse et mer personlig preg. Den nye lyssettingen gjør at kveldsløp ser virkelig bra ut, og det samme gjelder grafikk i det store og hele. Spillet ser rett og slett bra ut i de fleste tilfeller. Det finnes også eksempler på ting jeg ikke forstår meg på. Publikum er stenansikter som står helt i ro. Det viftes med flagg, men om du zoomer inn ser du ingen som holder i flaggene. Velger du førstepersons synsvinkel (hjelmkamera) blir det enda verre. Visiret blir ikke litt fuktig engang dersom det regner. Jeg kan jo forstå det til en viss grad da det kan virke forstyrrende, men "frontruta" på sykkelen får ikke en eneste dråpe regn på seg. Så kommer kanskje det merkeligste. Om du legger over i svinger er hodet ditt fortsatt vertikalt inne i hjelmen på magisk vis, synsvinkelen blir ikke skjev om du legger deg over i svingene. Med andre ord viktig med unaturlig fleksibel nakke i denne sporten. Motorsyklene og personene ser derimot virkelig fantastisk ut på banen, men andre aspekter har måttet betale for dette. Kvaliteten på banene er nemlig ikke noe å skrive hjem om. Enkelte ganger ser det bra ut, mens andre ganger kan det virke som det er hentet fra forrige konsollgenerasjon. En blanda godtepose med andre ord.

Om blikk kunne drepe...

Hva kan vi gjøre i spillet? Jo, det finnes en ganske grundig karrieredel. Her velger du om du vil begynne direkte i MotoGP eller om du vil kjempe deg opp via Moto 2 eller Moto 3. Etter noen års fravær er også teamhåndtering tilbake. Du ansetter en egen agent som tar seg av kontrakter og forsøker å gi deg en lønn du virkelig (eller ikke) fortjener. Du kan også ansette mekaniker og dataanalytiker for å utvikle motorsykkelen. Jo mer kvalifisert den ansatte er, jo mer lønn krever hun eller han selvsagt, så her gjelder det å bevilge premiepengene på riktig måte. Du kan også bruke treningspoeng, såkalte skill points, som du får gjennom teamet og gjennom å fullføre utfordringer i treningsrundene til å oppgradere delene på motorsykkelen. Alt for å hjelpe deg mot toppen av lista. Dette er en veldig underholdende spillmodus selv om jeg skulle ønske at de datastyrte motstanderne ikke var like dumme hele tiden. Slutt å kjør inn i meg hele tiden! Jeg skulle også gjerne sett mer animasjon når du venter i depoet eller har vunnet et løp. Det er virkelig ingenting jeg kan sitte og se på og beundre.

Du kan også velge å kjøre enkeltløp eller mesterskap på en av de 20 offisielle banene eller to historiske baner om du føler for å teste hvor god Valentino Rossi virkelig er på Silverstone. Spillet har alle offisielle førere og team fra alle klasser i tillegg til en liten samling av klassiske førere og motorsykler. For å låse opp disse må du spille Historic-modusen. Dette er en modus jeg synes har endret seg til det verre. Her fant man tidligere utfordringer fra ulike tidsperioder hvor du låste opp nye team og førere når du klarte utfordringen. Nå er alt rimelig simpelt. Det finnes tre utfordringer per dag, lett middels og vanskelig, som gir deg poeng i henhold til vanskelighetsgrad. Disse poengene kan senere brukes til å låse opp motorsykler og førere. Problemet er bare at det finnes kun tre utvalgte sykler og førere å låse opp hver dag. Du kan altså ikke låse opp hvem du vil uten at du må vente til din favoritt dukker opp. Så om du elsker Eddie Lawson fra 1992 kan det hende du må vente i flere dager før du får muligheten til å låse han opp. Jeg forstår virkelig ikke denne endringen. Flerspillerdelen er akkurat som forventet hvor du kjører et løp med opp til tolv deltagere.

Her finnes det vannsprut som ikke legger igjen en dråpe på visiret til føreren bak.

Som sagt i innledningen finnes det nyheter her som du kommer til å like om du er fan av motorsykkelsport, og du kommer garantert til å ha det morsomt. Er du derimot en nykommer kan det være lurt å vurdere litt ekstra om du er villig til å legge ned treningstimene som trengs for å bli god nok til at det er morsomt. Dette er ikke et spill du bare setter deg ned og mestrer fra første dag. Klarer du å se forbi dette er det mye som kan underholde i Moto GP 20.