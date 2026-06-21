MotoGP-lederen Marco Bezzecchi ber om unnskyldning til en banevakt med tårer i øynene etter en aggressiv handling som førte til diskvalifisering

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Marco Bezzecchi har kommet med en unnskyldning til «hele MotoGP-miljøet» for sin oppførsel overfor en banevakt, inkludert teamet sitt, Aprilia Racing, som ikke vil gå videre med anken, og fansen sin. «Jeg er også lei meg fordi jeg vet hvor mye innsats og oppofrelse banevaktene legger ned for å sikre vår sikkerhet».

Og selvfølgelig til banevakten selv, slik det ble fanget opp av MotoGP-kameraene på søndag: Den italienske føreren håndhilste på banevakten, omfavnet ham, ga ham noen gaver (hans hansker), omfavnet ham igjen og håndhilste deretter på resten av banevaktene.

Hva skjedde mellom Marco Bezzecchi og banevakten?

I sprintløpet lørdag under det tsjekkiske GP-løpet falt Bezzecchi til bakken da han lå på femteplass (noe som gjør dette til fjerde gang han krasjer under sprintløp). Da han løp tilbake til sykkelen sin, var den omringet av banevakter som prøvde å løfte sykkelen. I iveren etter å komme tilbake i løpet dyttet han en marshal i ansiktet.

Kort tid etter, da marshallen snakket med Bezzecchi, slo italieneren ham i ansiktet. Bildene gir ikke rom for tolkning.

Bezzecchi ble deretter diskvalifisert fra det tsjekkiske Grand Prix-løpet på søndag. Aprilia prøvde å anke avgjørelsen, men anken ble avvist. Aprilia aksepterte senere sanksjonen og trakk anken tilbake. «Vi anket i går fordi vi mente straffen var uforholdsmessig i forhold til handlingen, men fra nå av er den rettferdig, og vi aksepterer den», sa Massimo Rivola, administrerende direktør i Aprilia Racing, til DAZN. «Som team tolererer vi ikke denne typen oppførsel fra føreren.»