Motorola lanserer Edge 40 Neo

Motorola har nettopp løftet på sløret for en rekke nye telefoner som nå er lansert i EMEA og som kommer til Norge i midten av september. De tre telefonene, som går under navnene Edge 40 Neo, g84 5G og g54 5G, kommer alle med vegansk skinnfinish og et bredt utvalg av Pantone-farger.

Den største av de tre nyhetene, Edge 40 Neo, har et 7,76 mm tykt hus med buede kanter og er IP68-vanntett, noe som gjør den ideell for dem som er bekymret for å miste telefonen i vann eller få den skadet av støv eller smuss. I tillegg har telefonen en 6,55-tommers pOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på opptil 144 Hz, og den drives av en MediaTek Dimensity 7030-brikke og operativsystemet Android 13. Edge 40 Neo har også et 5000 mAh-batteri som kan hurtiglades fra 0-50 % på bare 15 minutter.

Når det gjelder kameratilbudet på Edge 40 Neo, har enheten en 50 MP Ultra Pixel-sensor, som lover forbedrede funksjoner for automatisk nattsyn. I tillegg kommer et 13 MP ultrabredt objektiv og et 32 MP selfiekamera på forsiden.

Motorola opplyser også at Edge 40 Neo vil bli levert i 100 % plastfri emballasje, og at telefonen leveres i et 100 % plantebasert etui. Som nevnt ovenfor betyr det fortsatte Pantone-samarbeidet at Edge 40 Neo vil være tilgjengelig i to farger, Soothing Sea og Caneel Bay, og at telefonen vil ha en vegansk skinnfinish.

Edge 40 Neo.

Når det gjelder Moto g84 5G, vil denne telefonen ha en 6,5-tommers pOLED-skjerm med en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz, en 50 MP Ultra Pixel-sensor, et 8 MP ultrabredt objektiv og et 16 MP selfiekamera. Den vil være IP54-sertifisert, drives av en Snapdragon 695 5G Mobile Platform, har støtte for Dolby Atmos, har et hurtigladbart 5000 mAh-batteri og kommer i årets Pantone-farge: Viva Magenta.

Moto g54 5G ligner på denne, men er litt mer nedskalert. Den har en 6,5-tommers FHD+-skjerm med en maksimal hastighet på 240 Hz når lav latensmodus er aktivert. Den vil være Dolby Atmos-støttet, ha en 50MP Quad Pixel-sensor og et 16MP selfie-kamera, vil bli drevet av en MediaTek Dimensity 7020-prosessor, alt sammen med et 5000mAh-batteri som også kan hurtiglades. Det er ikke nevnt noe om IP-sertifisering for denne enheten, og når det gjelder finishen, vil Moto g54 5G ha en matt finish, eller et vegansk skinn for spesialutgaven.

Til venstre: g84 5G. Til høyre: g54 5G.

Når det gjelder priser, vil Edge 40 Neo starte på £ 299,99, Moto g84 5G vil begynne på £ 249,99, og Moto g54 5G vil koste £ 179,99. Som nevnt ovenfor er alle tre telefonene nå lansert i EMEA og kommer til Storbritannia i midten av september.