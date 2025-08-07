Motorola samarbeider med Swarovski om en luksusserie med gadgets

HQ

Motorola har gått sammen med det luksuriøse smykkeselskapet Swarovski for å skape en begrenset serie med enheter med en svært glitrende estetikk. Serien er kjent som Brilliant Collection og omfatter enhetene Razr og Buds Loop, og begge produktene er utstyrt med et parti krystaller fra Swarovski, i et forsøk på å vise hvordan "mote og funksjon kan skinne i perfekt harmoni".

Razr har blant annet fått en fantastisk overhaling som inkluderer en "skinnende skinninspirert finish i et 3D-quiltet mønster" som er kombinert med Pantone-fargen Ice Melt og 35 håndplasserte Swarovski-krystaller. Den leveres til og med med et fantastisk og stilig crossbody-etui.

I henhold til Buds Loop vil disse også komme i fargen Ice Melt og ha Swarovski-krystaller innebygd i lydenhetens ramme.

Motorola har uttalt at Brilliant Collection bare vil være tilgjengelig i et begrenset antall, og at dette bare er begynnelsen på en rekke nye kuraterte enhetskolleksjoner som de har planlagt.

