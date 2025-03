Motorsagmassakren blir rebootet nok en gang

HQ

Etter utallige oppfølgere, prequels og nyinnspillinger er det nok en gang på tide å reboote The Texas Chainsaw Massacre-franchisen. Rapporter indikerer at Verve, selskapet som for øyeblikket har filmrettighetene, har begynt å ta imot manusforslag og er åpne for å gi franchisen en ny start.

Blant de som uttrykker interesse er manusforfatter JT Mollner, tidligere involvert i Stranger Darling, produsent Roy Lee, og skuespiller Glen Powell, kjent for sin rolle i Top Gun: Maverick. I tillegg har studioer som Lionsgate, A24 og Neon angivelig vist interesse for å bli med på prosjektet.

Originalfilmen, regissert av Tobe Hooper, er nå over 50 år gammel - noe som føles litt surrealistisk å tenke på - og den er uten tvil like skarp og brutal i dag som den var da den kom ut i 1974. Den første oppfølgeren kom i 1986, etterfulgt av flere filmer i 1990 og 1995. I 2003 kom den første rebooten, og i 2006 kom en prequel.

Texas Chainsaw 3D ble utgitt i 2013 som en direkte oppfølger til originalen, og i 2017 fikk vi prequel-filmen Leatherface, etterfulgt av den Netflix-eksklusive floppen Texas Chainsaw Massacre i 2022, som fant sted 50 år etter originalen. Så at Leatherface får enda en ny vri er ikke akkurat overraskende.

Ser du frem til mer motorsagkaos - og hvilken film er din favoritt i serien?