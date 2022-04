Movie Mode i The Quarry lar deg se spillet i stedet for å interagere med det

The Quarry er Until Dawn-utvikleren Supermassive Games største prosjekt hittil, og de har både gjort store endringer under panseret og tilbyr mer innhold enn noen gang før. Det finnes også en rekke innstillinger for å skreddersy opplevelsen til din smak, og hvis du vil unngå å spille helt og bare ta avgjørelser og se resultatene, tilbys Movie Mode.

Via en forhåndsvisning på IGN avsløres det at Movie Mode har tre forskjellige innstillinger: Everyone Lives, Everyone Dies og Director's Chair, der sistnevnte lar deg ta de viktigste valgene som kan avgjøre skjebnen til de ni karakterene, men mangler øvrig interaksjon.

Du kan se den nyeste traileren nedenfor.