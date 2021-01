Moving Out flytter inn i sin første utvidelse

Du ser på Annonser

I skikkelig Overcooked-stil leverte Team17 en ny liten perle i fjor i form av Moving Out, og akkurat som med førstnevnte har vi mer i vente som følge av suksessen.

Nå kan utgiverne avsløre at Moving Out snart får en gratis oppdatering kalt Moving In. Du trenger nok ikke akkurat å se traileren under eller være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå hva denne innebærer. Enkelt sagt snur den om på oppgaven, så i stedet for å flytte ting ut av et hus skal du flytte dem inn på riktig plass i de samme husene som det grunnleggende spillet.

Dette er uansett ikke den eneste. Oppdateringen vil også by på nye danser og klær, samt en "Auto Snap"-funksjon som gjør det lettere å plassere ting akkurat slik de skal være.