Prime Video har avslørt at et annet av deres nylige og populære prosjekter vil komme tilbake for en ny sesong i fremtiden. Serien Mr. & Mrs. Smith kommer tilbake for en andre sesong, med Donald Glover og Maya Erskine tilbake i hovedrollene, og Francesca Sloane vil nok en gang lede prosjektet som showrunner.

I en kommentar til fornyelsen uttalte Jennifer Salke, sjef for Amazon MGM Studios, følgende: "Suksessen til den første sesongen, med sin utrolig moderne og sexy gjenoppfinnelse av originalfilmen, er et bevis på de strålende skaperne Donald Glover og Francesca Sloane. Vi er stolte over å kunne presentere en ny sesong fylt med uforglemmelige reiser og nye eventyr."

Det er ikke sagt noe om lanseringsdato eller -vindu for sesong 2, eller noen ytterligere plottdetaljer, men vi vil uten tvil få vite mer i løpet av de kommende månedene.