Litt over to måneder har gitt siden Marvel plutselig ga oss både den første traileren og premieredagen til Ms. Marvel ut av intet, og de har selvsagt ikke tenkt å la oss glemme at første episode er under tre uker unna.

Påminnelsen kommer i form av en trailer som viser enda flere måter hun bruker kreftene sine på, samt hvordan Captain Marvel-entusiasten i henne fortsatt lever til fulle.