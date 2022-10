Ms. Marvel-regissør hopper på hemmelig Star Wars-film

HQ

I vår ble det meldt at manusforfatter Damon Lindelof, som står bak verk som Lost- og Watchmen-seriene, skulle være involvert i et nytt Star Wars-prosjekt. Nå kan Deadline ikke bare bekrefte at Lindelof faktisk skriver en Star Wars-relatert film, nå har også en Marvel-regissør hoppet på romtoget.

Det blir Sharmeen Obaid-Chinoy som tar på seg regirollen, og det blir hennes første spillefilm. Obaid-Chinoy har tidligere regissert noen få episoder av Marvel-serien Ms. Marvel og laget Oscar-vinnende dokumentarer som Saving Face og A Girl in the River: The Prince of Forgiveness. Det er ingen detaljer ennå om filmens handling og manuset er heller ikke ferdig, noe som betyr at produksjonen ikke starter før om en stund. Hva synes du om at vi får flere Star Wars-filmer?