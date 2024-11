MSI avduker sin nye konkurrent til Steam Deck - MSI Claw 8 AI Plus

HQ

Håndholdte PC-konsoller har eksplodert i popularitet, og det er det en veldig god grunn til. De er rett og slett en fantastisk måte å spille på - enten det er i sofaen, under et teppe eller henslengt i favorittlenestolen med et koselig pledd.

Akkurat i tide til høytiden lanserer MSI en etterfølger til Claw, kalt MSI Claw 8 AI Plus. Dette kompakte kraftverket har en 8-tommers skjerm, Intel Lunar Lake-brikkesett under panseret og hele 32 GB RAM. Ikke dårlig i det hele tatt.

MSI Claw 8 AI Plus lanseres 1. juledag, 25. desember, og vil koste litt over 12 000 kroner, noe som gjør den til en av - eller kanskje den dyreste - håndholdte PC-konsollen på markedet akkurat nå.

Eier du en håndholdt PC-konsoll, og i så fall hvilken? Eller har du planer om å skaffe deg en?