MSI avslører en ny generasjon AI-drevne bærbare PC-er

MSI har gjort sitt inntog på CES 2024. I den forbindelse har teknologiselskapet avslørt en ny generasjon oppgraderte bærbare datamaskiner som alle er 18 tommer store og drives av 14. generasjons Intel-prosessorer, og som er utstyrt med MSIs hittil største dampkammermoduler.

Alle de bærbare PC-ene bruker de nye Intel Core Ultra-prosessorene til å levere vedvarende AI-arbeidsbelastninger. Dette betyr at de bærbare PC-ene får tilgang til en dedikert Neural Processing Unit som er utviklet spesielt for AI-oppgaver, samt Low Power Efficient-kjerner for minimalt strømforbruk under rutineoppgaver. ARC Graphics har også til hensikt å doble den grafiske ytelsen per watt for bærbare PC-er sammenlignet med tidligere generasjoner.

Familiene Titan, Raider og Stealth får alle denne nye, kraftigere 18-tommers varianten, med navnene Titan 18 HX, Raider 18 HX og Stealth 18 AI Studio. Hver av dem støtter en 4K/120 Hz MiniLED-skjerm som også oppnår HDR 1000-sertifisering. De bærbare PC-ene får også verdens første Seamless RGB Haptic Touchpad, Cherry-brytere i de mekaniske tastaturene og tre M.2 SSD-spor med en maksimal kapasitet på 12 TB.

Når det gjelder bærbare datamaskiner, presenterte MSI også nye versjoner av Vector HX, Crosshair HX, Pulse AI, Sword HX, Cyborg, Thin 15, Prestige 16/14/13 AI og flere andre Creator, CreatorPro og HX Studio enheter. Hver av dem kommer med moderne forbedringer, som OLED-skjermer, støtte for Intel Core Ultra-prosessorer og flere utløps- og inntaksporter, avhengig av hvilken bærbar PC det er snakk om og hva den skal brukes til.

Det er foreløpig ingen informasjon om priser eller lanseringsdatoer for disse nyannonserte produktene.