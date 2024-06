MSI gir Claw en Intel Core Ultra-oppgradering

HQ

MSI har gjort ganske opptreden på Computex i år. På toppen av de mer forventede kunngjøringene av bærbare datamaskiner med merkevare og en ny bærbar PC-linje drevet av AI og bedre Intel-prosessorer, har teknologiprodusenten også avslørt neste iterasjon av sitt håndholdte spillsystem, Claw.

Dette nye systemet er kjent som Claw 8 AI+, og det regnes som verdens første Windows 11 håndholdte spillkonsoll drevet av en Intel Core Ultra CPU. Disse prosessorene går under kodenavnet Lunar Lake, og det sies at de i kombinasjon med noen andre spennende forbedringer vil gjøre at denne modellen skiller seg ut fra grunnmodellen.

Vi kan forvente oss forbedret energieffektivitet, en ekstra USB-C-port som støtter Thunderbolt 4, mer taktile LB/RV-knapper, økt batterikapasitet og en lettere veggmontert lader. Alt dette kombineres slik at MSI kan hevde at Claw 8 AI+ er den "mest avanserte 8-tommers spillhåndholdte på markedet."

Vi har ikke fått vite noe om pris eller lanseringsdato ennå, men vi vet at den lanseres med en måneds Game Pass inkludert.

Apropos Claw og Game Pass, brukte MSI også Computex-utstillingsvinduet til å avsløre en spesiell Fallout-merket versjon av 7-tommers Claw, som har blitt utformet for å gjenspeile Pip-Boys som brukes av Vault beboere. Du kan ta en titt på den nedenfor. Det er ingen ord om når denne vil lanseres, men forvent at de vil være utfordrende å få tak i på grunn av at det er et begrenset opplag.