MSI har presentert et par nye gaming-laptoper

HQ

I forkant av MSIology: Ahead of Curve-arrangementet 6. juni har MSI avduket et par nye gaming-laptoper, alle drevet av Intels nye prosessorserie, 12. generasjons HX-serien. De vil offisielt lanseres senere i juni og vi har blitt fortalt at vi kan forvente mer informasjon om begge på det kommende arrangementet på mandag, men du kan sjekke ut en kort oversikt over de to laptopene her.

I forkant av MSIology: I forkant av Curve-arrangementet 6. juni har MSI avduket et par nye gaming-bærbare datamaskiner, alle drevet av Intels nye prosessorserie, den 12. Gen HX-serien. De vil offisielt lanseres senere i juni og vi har blitt fortalt at vi kan forvente mer informasjon om begge på det kommende arrangementet på mandag, men du kan sjekke ut en kort oversikt over de to bærbare datamaskinene her.

GT77 Titan

Denne laptopen med en 12. generasjons Intel i9-12900HX-prosessor og en Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, og har også et 250W strømforsyningssystem for å sikre at komponentene kan levere høy kvalitet og ytelse. Vi får også vite at dette systemet har fire vifter, syv varmerør og en termisk pute for å holde den bærbare datamaskinen kjølig uten problemer.

I tillegg har GT77 Titan fire minnespor, fire M.2-spor som kan støtte opptil 128 GB minne, den har et mekanisk tastatur med Cherry MX ultra low-brytere, en RGB-lysbar og er designet for å bære alt dette i et 23 millimeters chassis.

Raider GE67 HX

Så har vi den bærbare Raider GE67, som er en ganske imponerende enhet i seg selv. Dette er fordi denne enheten, i tillegg til samme CPU og GPU som GT77 Titan, også tilbyr verdens første QHD 240Hx OLED-skjerm med en responstid på 0,2 ms og et superhøyt kontrastforhold på 1.000.000:1.

Raider GE67 HX har i likhet med GT77 Titan også et mekanisk tastatur som passer med Cherry MX-brytere og en RGB-bar for litt ekstra stil

Som nevnt ovenfor kan du forvente å høre mer om begge disse enhetene på MSIology: Ahead of the Curve-arrangementet, som er planlagt å finne sted 6. juni kl. 19.00.