MSI Katana A15 B8 VF-478NEU viser hvorfor den er mer enn bare nok en bærbar gaming-pc

MSI Katana-serien består av mange bærbare datamaskiner. Noen er mer i mellomklassen, mens andre gir deg flotte spesifikasjoner som kan utfordre dyre tower-PC-er. For å skille dem fra hverandre har MSI gitt dem hvert sitt unike navn, som ofte ser ut som et Wi-Fi-passord.

Her er MSI Katana A15 B8 VF-478NEU, som fra utsiden kan se en smule 2017-aktig ut med sin mer voluminøse design, men i vår siste Quick Look går vi gjennom hvorfor du ikke bør dømme en bok etter omslaget.

MSI Katana A15 B8 VF-478NEU handler ikke så mye om utseendet som det handler om å gi deg de beste komponentene og effektiviteten for minst mulig penger du ønsker å bruke. For våre fulle tanker, hodet til Quick Look nedenfor :