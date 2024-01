MSI ønsker å innta markedet for håndholdte spill med Claw.

HQ

Den siste trenden innen spillmaskinvare har dreid seg om å gjøre PC-spillene bærbare. Valve startet denne satsingen med den fortsatt fantastiske Steam Deck, og siden har Lenovo, Asus og en rekke andre konkurrenter også presentert sitt syn på saken.

Nå slutter MSI seg til dette selskapet, som under sin opptreden på CES 2024 avduket Claw, en bærbar spilløsning som bruker Meteor Lake arkitektur for å levere spilling. Vi får vite at denne enheten drives av Intel Core Ultra-prosessorer og bruker Intel XeSS-teknologi for å forbedre FPS. Claw bruker også MSIs Cooler Boost Hyperflow termiske systemer for å holde enheten kjølig under belastning.

Når det gjelder enhetens batterilevetid, har Claw et 53 Whr-batteri som sies å kunne levere to timers spilling under maksimal belastning. MSI Center er også tilpasset Claw, og enheten kan også spille Android titler samt PC-spill via MSIs APP Player. Når det gjelder skjermen, vil denne være en syv-tommers Full HD-berøringsskjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

MSI har som mål at Claw skal være den kraftigste bærbare spillkonsollen på markedet, og hvordan denne ambisjonen slår ut i pris, har MSI ennå ikke avslørt noe om. Vi vet foreløpig heller ikke nøyaktig når Claw kommer på markedet.