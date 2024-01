MSI samarbeider med Capcom om Monster Hunter-periferiutstyr i begrenset opplag

HQ

Monster Hunter Monster Hunter feirer 20-årsjubileum i år, og i den anledning har Capcom slått seg sammen med MSI for å lansere en rekke spillutstyr i begrenset opplag med den berømte spillserien som tema.

Produktene, som ble avslørt som en del av MSIs tilstedeværelse på CES 2024, omfatter bærbare datamaskiner, grafikkort, væskekjølere, hovedkort, kabinetter, skjermer og til og med en kontroller. Vi har fått vite at kolleksjonen er inspirert av Rathalos-monsteret fra serien, og at vi får se alle produktene avduket i sin helhet neste uke under messen i Las Vegas.

Når det gjelder den fullstendige listen over produkter som vil få Monster Hunter -behandlingen, kan du se listen over enheter nedenfor:



MSI Crosshair 16 HX Monster Hunter-utgaven



MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G Gaming Slim Monster Hunter Edition



MSI Force GC30 Monster Hunter Edition



MSI MAG Coreliquid E360 Monster Hunter-utgave



MSI MPG MPG Gungnir 300 Monster Hunter Edition



MSI MPG MPG Z790 Edge Monster Hunter-utgave



MSI MAG 274QRF QD E2 Monster Hunter-utgave



Den offisielle lanseringsdatoen for produktene har ikke blitt nevnt ennå, men vi har blitt fortalt at den vil sammenfalle med 20-årsjubileet for serien, noe som betyr at mars 2024 sannsynligvis er en rimelig gjetning.