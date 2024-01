MSIs GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC handler om solid ytelse.

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter et nytt grafikkort for å forbedre PC-en din og har kastet et blikk på den nyeste RTX 40-serien Super, kan vi ta en titt på et av disse kortene fra MSI.

MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC er en kraftig utgave av Nvidias oppgraderte kort som bruker MSIs karakteristiske kjøleteknologi og -systemer, samtidig som det har en forsterket bakplate for maksimal utholdenhet. Kortet kjører også på Ada Lovelace-arkitekturen for å kunne kjøre de mest krevende moderne spillene med høye bildefrekvenser og visuelle innstillinger.

Du kan lese mer om dette grafikkortet i anmeldelsen vår her, og du kan også sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus også deler noen tanker og meninger om kortet.