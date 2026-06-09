MSIs Stealth 16 AI+ åpner døren til teknologi på et helt nytt nivå

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Leter du etter en bærbar PC som kan alt? Som en del av vår langvarige videoserie kjent som Quick Look har vi vært så heldige å få tak i MSI Stealth 16 AI+, en kraftig og allsidig enhet som bruker AI for å åpne døren til "teknologi på neste nivå".

Den kan skilte med et Nvidia RTX-grafikkort i 50-serien, opptil en Intel Core Ultra 9 386H-prosessor og et 99,9 Whr-batteri som burde holde hele dagen, alt bygget inn i et kabinett av magnesium- og aluminiumslegering som er laget for å være lett og ultratynt. Dette er en kapabel og stilig enhet, men det trenger vi ikke fortelle deg, ettersom Magnus går dypere inn i detaljene ved den bærbare datamaskinen i den nye episoden av Quick Look.

Du kan se hele videoen nedenfor, der vi setter søkelyset på de ulike funksjonene og komponentene som utgjør denne bærbare datamaskinen, alt før vi snakker om vår tid med enheten og hvorfor den gjorde inntrykk på oss. Sjekk den ut for å se om MSI Stealth 16 AI+ er den neste bærbare datamaskinen for deg.