MSIs Summit E14 Evo er en slående Intel-drevet bærbar datamaskin

MSI har et massivt utvalg av bærbare datamaskiner som en del av sin portefølje, med mange som er dedikert til spill, og en haug med andre som er skreddersydd for produktivitet og skapere. I den nye episoden av Quick Look har vi fått tak i en gadget for sistnevnte.

Kjent som MSI Summit E14 Evo er denne bærbare datamaskinen rent Intel-drevet (Intel CPU og Intel Iris Xe-grafikk), og er designet for å være ultralett, samtidig som den har et 14-tommers FHD + -panel med et 16:10-sideforhold.

Med et ganske slående utseende også, bemerker MSI at denne bærbare datamaskinen er laget for å "inspirere forretningseliten" med sin "blanding av postmoderne design og moderne teknologi", og for å se om den lever opp til den ideen kan du sjekke ut den nyeste Quick Look-en nedenfor der vår egen Magnus deler en haug med tanker og fakta om dingsen.