Mujjo tilbyr tykke og beskyttende berøringsskjermhansker

HQ

De fleste billige berøringsskjermhansker du kan kjøpe på nettet er så tynne at du like gjerne kunne unnvært hansker i det hele tatt. Det kan virke som et nødvendig offer for å kunne bruke telefonen når du er ute i kulden, men Mujjo har kanskje løsningen.

De nye berøringsskjermhanskene deres er tykke nok til å beskytte hendene dine, samtidig som du kan bruke enhetene dine. Det eneste problemet er at hanskene er så tykke og luksuriøse at de kanskje ikke passer til mindre enheter.

Det står riktignok på Mujjos nettsted at hanskene er designet for større enheter, men hvor effektive er de på skjermer? Finn ut av det i vår Quick Look nedenfor: