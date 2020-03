Mulan slenger seg på rekken av utsettelser

Personlig ble jeg litt overrasket da MGM og Universal bestemte seg for å utsette No Time to Die hele sju måneder såpass tett til premieren, men etter hvert viste det seg at James Bond bare ville være en av de første. I kveld har Disney funnet ut at det kanskje er greit å ikke friste folk til kinoene også.

Etter noen ganske positive førstinntrykk fra noen få utvalgte har Disney gitt oss den åpenbare beskjeden om at live action-remaken av Mulan også har blitt utsatt på ubestemt tid over hele verden. Det eneste de nøyer seg med å si er at det er håp om at filmen fortsatt kommer i år, men at dette avhenger av hvordan situasjonen utvikler seg.