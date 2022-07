MultiVersus' åpen beta kommer mot slutten av juli

HQ

Warner Bros. var raskt ute med å si at det Super Smash Bros.-inspirerte MultiVersus ville gjennomgå en rekke tester for å høre spillernes meninger før lansering, og etter å ha gitt noen få mulighet til å teste det åpnes slusene straks for fullt.

MultiVersus skal få en åpen beta på både PC, PlayStation og Xbox den 26. juli. Eller, egentlig starter dne allerede 19. juli siden de av dere som fikk teste alpha-utgaven og noen som er veldige med Twitch-utdelinger får betaen en uke før.

Når det gjelder selve innholdet i betaen vil vi få kjempe som følgende figurer:





Batman



Superman



Wonder Woman



Harley Quinn



Shaggy



Velma



Bugs Bunny



Tasmanian Devil a.k.a. Taz



Arya Stark



Jake the Dog



Finn the Human



Steven Universe



Garnet



Tom & Jerry



The Iron Giant



Den helt nye Reindog-figuren



Disse skal få kjempe i både Batcave, Tree Fort og Tree Fort 1 vs. 1 fra Adventure Time, Scooby's Haunted Mansion og fire originale kart, så det at fremgangen vi gjør i betaen blir med over til selve spillet er bare toppen av en allerede fristende kake. Du kan se mye av dette i de to trailerene under.

HQ