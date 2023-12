MultiVersus Happy Meal-klistremerker oppdaget på belgisk McDonald's

HQ

Etter en betaversjon som tok verden med storm, før de mistet en stor del av brukerbasen, så det ut til at Player First Games gikk tilbake til tegnebrettet, trakk MultiVersus bort fra de digitale butikkene og lovet å komme tilbake en gang neste år.

Nå har vi kanskje sett de første livstegnene på at de kommer tilbake, ettersom et samarbeid med McDonald's har blitt oppdaget i Belgia. Det er verdt å merke seg at det ikke er bekreftet at disse reklamene er ekte ennå, så ta denne informasjonen med en klype salt.

Men hvis dette er ekte, er det sannsynligvis et godt tegn på at vi får se plattformkjemperen tilbake før eller siden. Hvis dette samarbeidet finner sted over hele verden, eller i større territorier, er det sannsynlig at vi får se MultiVersus tilbake i en eller annen form sammen med det. Forhåpentligvis får spillet litt lengre levetid denne gangen.