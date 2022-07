MultiVersus knuser konkurrentene på Steam

HQ

Å si at MultiVersus har fått en god start ville være en stor underdrivelse. Warners Smash Bros-utfordrer har fått svært positive brukervurderinger av betaene og testene som har blitt kjørt, og det har også vært skyhøy interesse.

Til tross for at spillet faktisk ikke er lansert ennå, og heller ikke tilgjengelig for alle, er det for øyeblikket større enn alle de andre fightingspillene på Steam... til sammen. Dette avsløres av fighting-fellesskapet EventHubs som ved hjelp av Steam Charts har kommet frem til resultatet.

MultiVersus har på det meste hatt 61 964 samtidige spillere, noe som er helt enormt, og gjennomsnittet over de siste 30 dagene er for tiden på høye 37 206 samtidige spillere. Den nest største konkurrenten er Brawlhalla etterfulgt av Tekken 7, men disse to sammen har ikke engang halvparten av spillerantallet.

Selv når de 12 største fightingspillene telles sammen, er det ikke nok til å slå MultiVersus. Kort sagt, det ser veldig lovende ut for Batman, Harley Quinn, Arya Stark, Snurre Sprett, LeBron James, Tom & Jerry, Rick & Morty og alle de andre fighterne som for tiden er tilgjengelige å velge mellom.

Den åpne betaen startet i dag, så om du føler for å teste MultiVersus er det bare å surfe over til den offisielle hjemmesiden for å lese mer. Aktuelle plattformer er PC, PlayStation og Xbox.