Så sent som i går kunngjorde Player First Games at Gizmo fra Gremlins er på vei til MultiVersus, og at den vesle krabaten skulle bli spillbar allerede på tirsdag, men ventetiden blir litt lenger enn det.

Utviklerne skriver på Twitter at Gizmo er litt kamerasjenert, og derfor ikke kommer til MultiVersus før på torsdag i stedet.