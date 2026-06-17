Mumbai innfører vannrasjonering etter den måneden med minst nedbør på 12 år

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Mumbai, Indias mest folkerike by og landets finanshovedstad, har besluttet å rasjonere vannforsyningen etter å ha opplevd den tørreste juni-måneden (halvparten av måneden har gått så langt) på 12 år. Den vidstrakte byen har opptil syv vannreservoarer som, ifølge Reuters, for øyeblikket ligger på bare 10,35 % av sin totale kapasitet. Dette gir storbyen vann til om lag 40 dager.

Situasjonen ville ha vært en helt annen dersom monsunregnet hadde kommet i tide i begynnelsen av juni, men prognosene tyder på at det nå forventes å komme mot slutten av måneden, noe som skaper enda større bekymring. Maharashtra har fått 75 % mindre nedbør enn gjennomsnittet i begynnelsen av juni, og delstaten står overfor sin svakeste monsun på 11 år, noe som skaper ytterligere frykt for avlingene, matvareprisene og vannplanleggingen på lang sikt.

De første umiddelbare restriksjonene gjelder byggeplasser og store forbrukere. De førstnevnte vil få vannforsyningen midlertidig stengt uavhengig av størrelse, og nye tilkoblinger vil bli satt på vent på ubestemt tid. De sistnevnte (som industrielle og kommersielle brukere samt idrettsklubber) står overfor en reduksjon i vannforsyningen på 20 %.

Den nye vannmangelen understreker hvor sårbare storbyene fortsatt er for uregelmessige monsunregn, en risiko som klimaforskere advarer om blir stadig større etter hvert som været blir mindre forutsigbart.