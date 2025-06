Mundfish leverer dobbel suksess på Summer Game Fest med avdukingen av The Cube

Mundfish Mundfish tok kanskje noen på senga med sin opptreden på Summer Game Fest i år, da de dukket opp for å avsløre at en oppfølger til Atomic Heart er under arbeid. Men utvikleren tok definitivt mange på senga med sin oppfølgende kunngjøring.

Utvikleren har faktisk to prosjekter i Atomic Universe under produksjon, ettersom et spill kalt The Cube også er på vei. Dette er et MMORPG som foregår på en enorm og roterende kube, og det har til og med noen få crossovers til kjernespillene Atomic Heart, med kjente fjes som dukker opp.

Vi vet ennå ikke når The Cube vil bli lansert, men vi vet at det vil debutere på PC og "konsoller" etter hvert. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.