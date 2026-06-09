«Muramasa: Revenant Blades» til Switch 2, PS5 og PC betyr den etterlengtede retur av Vanillawares mesterverk

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Vanillaware handler om håndmalte RPG-mesterverk. Og etter å ha fått moderne versjoner av Dragon's Crown og Odin Sphere, og etter å ha imponert mange med 13 Sentinels: Aegis Rim for noen år siden, stilte alle det samme spørsmålet: Hvor er Muramasa? Det originale Muramasa: The Demon Blade var et av de aller beste spillene for Wii og PS Vita for 20 år siden, men på grunn av lisensproblemer var det ingen steder å se. Nå er det tilbake og gjenfødt.

Den forvirrende kunngjøringen under Nintendo Direct viste kort tittelen Muramasa: Rebirth, deretter det offisielle Muramasa: Revenant Blades (Oboromuramasa Kaikitan)-logoen for en utgivelse tidlig i 2027. Vi vet nå at det er en forbedret remaster av det elskede originalet, hvor hovedpersonene Kisuke og Momohime igjen slår seg sammen med Okoi, Arashimaru, Rajaki og flere, slik at et moderne publikum kan nyte det berømte 2D-action-RPG-spillet.

Det er så langt dagens overraskelse, da denne returen virket umulig i nyere tid, og også på grunn av det faktum at den ikke bare vil bli utgitt på Nintendo Switch 2, men også på PlayStation 5 og, overraskende nok, på PC via Steam.