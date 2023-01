Murder Mystery 2 ser Adam Sandler og Jennifer Aniston ta på seg sin første profesjonelle sak

Til tross for det dumme premisset, endte Murder Mystery opp med å bli en massiv film for Netflix. Da de så Adam Sandler slå seg sammen med Jennifer Aniston nok en gang, så filmen at paret løste en drapssak, om enn som komplette amatører. Vel, både den filmen og parets detektivkarrierer blomstret fra den utflukten, for nå er en oppfølger i horisonten og ser Sandlers og Anistons karakterer som nå tar på seg sin første sak som profesjonelt ansatte detektiver.

Beskrivelsen for Murder Mystery 2 lyder som følger:

Fire år etter at de løste sitt første mordmysterium, er Nick og Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) nå heltidsdetektiver som sliter med å få sitt private byrå fra bakken når de blir invitert til å feire bryllupet til vennen Maharaja ( Adeel Akhtar) på sin private øy. Men problemer følger Spitzes igjen når brudgommen blir kidnappet for løsepenger kort tid etter at festlighetene begynner - noe som gjør hver glamorøse gjest, familiemedlem og bruden selv til en mistenkt.

Og som du kan se i traileren som nå har debutert, bygger filmen opp til å bli like morsom som originalen.

Kommer du til å se Murder Mystery 2?